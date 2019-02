Estonia: Robotnicy chcieli uratować psa, okazało się, że to jednak nie był pies…

Estońscy robotnicy ruszyli na pomoc psu, który wpadł do rzeki. Szybko okazało się, że zwierzę nie jest psem, lecz wilkiem.

Niecodzienna sytuacja miała miejsce w mieście Sindi. Trwały prace nad zaporą na rzece Parnawa. W pewnym momencie mężczyźni dostrzegli tonące zwierzę, któremu bez wahania ruszyli na ratunek. Nie kryli zdumienia, gdy okazało się, iż jest to młody wilk.

Robotnicy okryli go kocem i przetransportowali do najbliższej kliniki weterynaryjnej. Tam poinformowano ich, że uratowane zwierzę nie jest psem, lecz około rocznym wilkiem. Ocenę weterynarzy potwierdził jeden z lokalnych myśliwych. Wówczas podjęto decyzję o umieszczeniu go w klatce. Obwiano się, że gdy dojdzie do siebie, może stać się agresywny.

Dzień później wilk był już w dobrej formie. Założono mu obrożę z GPS-em, a następnie wypuszczono na wolność.

Musieliśmy przenieść go przez zbocze. Całkiem sporo ważył. Był spokojny, w samochodzie zasnął przy moich nogach. Kiedy chciałem je rozprostować, na chwilę podniósł głowę – relacjonował Rando Kartsepp.

źródło:o2.pl