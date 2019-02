Hartman namawia Trzaskowskiego do oszustw i chce przeprowadzać selekcję Żydów. Będzie wyszukiwał „pisowców w żydowskich skórach”

Jan Hartmann zaapelował do prezydenta Trzaskowskiego, by ten oszukał i zmanipulował przebieg konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Polin. Przy okazji namawia też do zrobienia selekcji wśród Żydów i odkrycia tych, którzy są „pisowcami w żydowskich skórach”.

Jan Hartman, wykładowca filozofii na UJ, były działacz od Palikota i publicysta „polityki” chce przeprowadzenia selekcji wśród Żydów. Chodzi o zidentyfikowanie tych którzy są z PiS i są „sprzedawczykami”. Harman nazywa ich „pisowcami w żydowskich skórach”.

Selekcja ma związek z konkursem na stanowisko Dyrektora Muzeum Polin. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że zostanie on rozstrzygnięty do 30 kwietnia.

Hartman namawia Trzaskowskiego do oszustw i zmanipulowania przebiegu konkursu. Chodzi oczywiście o wyeliminowanie „sprzedawczyków” i „pisowców w żydowskich skórach”.