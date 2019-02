Jasnowidz Krzysztof Jackowski przewiduje najgorsze. „To może się zacząć na jesieni. Wtedy należy być czujnym” [VIDEO]

Jasnowidz z Człuchowa Krzysztof Jackowski podzielił się z widzami swojego kanały na YouTube swoimi przewidywaniami na 2019 rok. Niestety nie ma dobrych wieści. Przewiduje rozpoczęcie niebezpiecznego ciągu wydarzeń na jesieni.

„Długo przygotowywałem sobie taką listę zdarzeń, które będą działy się w tym roku. Nie tylko dotyczące Polski, ale też świata. Długo byłem pytany, i wyśmiewany, że Jackowski od kilku lat zapowiada wojnę, że stara śpiewka… Nie chcę tego powtarzać, bo oto nie ma sensu. Tak, Jackowski zapowiadał wojnę i zapowiada nadal” – rozpoczął swój wywód Krzysztof Jackowski.

„Na ten rok mam złe przeczucie. Ja nie twierdzę, że to się stanie w Polsce, albo też w Europie. W tym roku pierwszy raz poczujemy wielki niepokój. To może się zacząć dziać na jesieni tego roku, październik, być może listopad. Te niepokój wyjdzie na pewno z rejonu Bliskiego Wschodu” – stwierdził jasnowidz.

„Mam odczucie, że znakiem przed tym co ma się tam zdarzyć, będzie jawny konflikt Turcji ze Stanami Zjednoczonymi. Dojdzie do dużej różnicy zdań, a może dużej różnicy militarnej gdzieś w terenie. Kto wie czy nie będzie chodziło o kwestię Iranu.”

„Kiedy pojawi się ten konflikt Turcja – Stany, raczej to będzie na niwie politycznej, ale będzie to ostry konflikt, to pamiętajmy, że jest blisko czegoś niedobrego. W cale nie będzie musiała tego dokonać Turcja, tylko wtedy należy być czujnym.”

„Ja mam wrażenie, że świat jest podzielony na trzy w tej chwili. Na trochę zakręconą Europę czyli UE, na wschód czyli Rosję, która jest trochę przestraszona tym, co mogą chcieć zrobić Stany Zjednoczone i Izrael i niektóre kraje arabskie.”

„Na pewno istnieje między tymi trzema siłami coraz mniejszy dialog polityczny. Coraz większa polityczna buta Amerykańska, od której się Europa odwraca, nie licząc Polski chociaż Polska dostała nauczkę za to. To nie jest dobrze. Komuś zależy by właśnie tak było – by nie rozmawiać, by można było w którymś momencie coś wywołać.”

„Mam obawy o to, że Europa jest tak zakręcona, że takie rozruchy jak w Paryżu, to może być tylko preludium do tego, co w Europie może zacząć się dziać. Te rzeczy zaczną się w okresie października i listopada tego orku” – stwierdził jasnowidz Krzysztof Jackowski.