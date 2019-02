Przy nim Justyna Żyła znów jest szczęśliwa. „Od rozstania z Piotrem nie czuła się tak świetnie” [ZDJĘCIA]

Czyżby po tylu miesiącach Justyna Żyła w końcu znów była szczęśliwa? Powodem do poprawy humoru dla byłej żony skoczka narciarskiego, jest udział w „Tańcu z Gwiazdami”. Celebrytka ma pojawić się w nim u boku Tomasza Barańskiego.

Na Instagramie Justyny Żyły pojawiły się promujące show „Taniec z Gwiazdami” zdjęcia. Widzimy na nich uśmiechniętą celebrytkę w objęciach tancerza.

Przypomnijmy, że w nadchodzącej edycji popularnego programu Polsatu zobaczymy m.in.: Agnieszkę Radwańską, Daniela Kuczaja, Dominikę Tajner-Wiśniewską czy Macademian Girl.

Justyna Żyła wiąże z programem ogromne nadzieje. Dużo większe, niż z autorskim programem, który prowadzi na kanale Active Family -„Justyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta”.

Co ciekawe, wcześniej ponoć Justyna Żyła miał być niezadowolona z wyboru partnera do tańca w programie, gdyż liczyła na to, że produkcja wybierze dla niej Stefano Terrazino. Jednak ten wybrał naszą mistrzynię tenisową Agnieszkę Radwańską.

Według informacji portalu fakt24.pl, Justyna Żyła ma być zachwycona swoim tanecznym partnerem.

„Jest pod wielkim wrażeniem Tomka. Mówi, że w jego ramionach czuje się znowu kobieca. Taniec bardzo ją otwiera. Od rozstania z Piotrem nie czuła się tak świetnie” – zdradziła osoba pracująca przy programie.

„Nie spodziewała się, że Tomek to taki świetny facet. Bardzo lubi spędzać z nim czas, nawet poza salą treningową” – dodaje.

Źródło: Instagram/ Fakt.pl