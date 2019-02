Kuba Wojewódzki to jednak homoseksualista? Sprawdź kogo zaprosił w Walentynki „na lody”

Samozwańczy król TVN-u czyli Kuba Wojewódzki to jednak sodomita? Tak by wynikało z jego wpisu na instagramie, w którym zastanawia się, którego z dwóch czołowych przedstawicieli pederastycznej propagandy zaprosić „na lody”.

Wojewódzki dotąd pozował w mediach na macho. Kolorowa prasa pełna jest doniesień o jego przygodach z rozmaitymi kobietami a i sam showmen podejrzanie często, wręcz nachalnie chwalił się swoimi damskimi podbojami. Podejrzane jest jedno: nigdy te związki nie doprowadziły do założenia rodziny ani narodzin potomstwa Wojewódzkiego.

Być może rozwiązaniem tej zagadki jest to, że wszystkie te opowieści o romansach to jedna wielka bujda na resorach, bo Wojewódzki sam jest sodomitą! Tak by wynikało z jednego z jego ostatnich wpisów na twitterze, w którym zastanawia się kogo zaprosić w Walentynki „na lody”: Roberta Biedronia czy Michała Piróga. Obaj to ikony polskiego ruchu pederastycznego, a ten drugi dodatkowo jest jeszcze zawodowym filosemitą.

Oto wpis Wojewódzkiego:

kuba_wojewodzki_official

W #walentynki ważne jest doborowe towarzystwo. Którego z moich przyjaciół zaprosić dziś na lody? @robertbiedron @michalpirog

#acojesli @breyersdelights.pl #breyersdelights #impossiblepossible

Niektórzy internauci zrozumieli wpis showmena bardzo dosłownie:

mariusz_szymojko

No starzy kochankowie masz możliwość powspominać

neismiertelnosc

zaraz rzygne, jesteście obrzydliwi

Wśród komentarzy znalazły się też wpisy kobiet, które ten wpis uznały za kolejny żart Wojewódzkiego i zaproponowały mu… małżeństwo, by rozwiać jego wątpliwości, którego sodomitę ma wybrać.

Żródło: twitter Kuby Wojewódzkiego