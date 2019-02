Magda Gessler to kura znoszące złote jaja! „Kuchenne Rewolucje” zarobiły dla TVN gigantyczne pieniądze. To najdroższa pozycja w cenniku stacji

Program „Kuchenne Rewolucje” prowadzony przez Magdalenę Gessler na antenie TVN to najlepiej zarabiający program nie tylko stacji, ale w ogóle w telewizji. Na „Kuchennych Rewolucjach” TVN zarobił ponad 230 milionów złotych, nic więc dziwnego, że to najdrożej wyceniana pozycja w cenniku reklamowym TVN.

Popularna kucharka to najlepiej zarabiająca dla TVN gwiazda. Według danych opublikowanych przez portal „Wirtualne Media” Magda Gessler zarobiła dla stacji ponad 232 miliony złotych. W czołówce znalazł się też drugi program z udziałem Gessler, czyli „Masterchef”.

– Prowadzony przez Magdę Gessler format „Kuchenne Rewolucje” jest maszynką do zarabiania pieniędzy. Treści monetyzowane są poprzez emisję powtórek (ok.godziny 7.00 i 15.00), co w konsekwencji prowadzi do generowania dużej liczby spotów, pod tym względem zajmuje on trzecie miejsce w zestawieniu – powiedział ekspert rynku TV z domu mediowego MullenLowe MediaHub.

Nic więc dziwnego, że „Kuchenne Rewolucje” są najwyżej wycenianą pozycją w marcowym cenniku reklam TVN-u. Najdroższy, 30 sekundowy spot, wyświetlany w czasie emisji programu w czwartek o 21.30, kosztuje ponad 66 tysięcy złotych.

Na kolejnym miejscu znalazł się program „MasterChef junior” emitowany na antenie TVN w niedzielę o 20.00, gdzie cena najdroższej reklamy sięga blisko 62 tysięcy złotych. Podium zamykają „Fakty” TVN, gdzie reklamy tuż przed i tuż po serwisie, kosztują ponad 60 tysięcy złotych.

Źródło: Wirtualne Media/Press.pl