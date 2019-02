Miała wyjść i pochwalić rząd. Emerytka kompletnie zaskoczyła PiS-owców. Zobacz, jak strollowała litanię sukcesów rządu

To zdecydowanie nie tak miało być – mogą mówić sobie organizatorzy i scenarzyści konwencji programowej PiSu. Zaproszona na scenę emerytka miała być idealną reklamą zmian wprowadzanych przez rząd Mateusza Morawieckiego, niestety stało się zupełnie inaczej.

Prawdziwa litania sukcesów, kolejno ogłaszane programy socjalne i Pani Marianna Górska, która wychwali pod niebiosa pozytywne zmiany. Niestety, starsza kobieta postanowiła wyłamać się z propagandowego przekazu i dodać łyżę dziegciu do ogromnej beczki miodu.

Początkowo pani Marianna faktycznie pochwaliła PiS za programy socjalne i pomoc emerytom, jednak później opowiedziała historię według której ten sam lek, który potrzebny jest jej mężowi, dla kobiet kosztuje 30 zł zaś dla mężczyzn ,aż 900 zł.

Choć kobieta dość znacznie przesadziła cenę refundacji dla kobiet, ponieważ lek kosztuje nie 30 zł a 250 zł, to jednak fakt ogromnej różnicy wywołał konsternację wśród publiczności.

Internet natychmiast zalał się komentarzami dotyczącymi innych, równie absurdalnych różnic cenowych powiązanych z refundacją leków.

Pomimo, że prezydentowi Stalowej Woli Lucjuszowi Nadbrzeżnemu, który to zaprosił kobietę na scenę, udało się wybrnąć z sytuacji – mówiąc, iż jest to kolejne wyzwanie stojące przed rządem Mateusza Morawieckiego – to jednak wśród słuchaczy konwencji słowa emerytki pozostawiły duży niesmak.

Wpadka, bo tak można nazwać występ kobiety na scenie, na pewno nie przysporzy PiSowi nowych fanów, a wręcz przeciwnie, przyniesie zapewne kolejne hasło do ataków ze strony opozycji. Jak się okazuje, problem z lekami refundowanymi i absurdami z tym związanymi jest ogromny.

Źródło: Fakt.pl / NCzas.com