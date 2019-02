Nowa „piątka” PiS. Pogorszyło się w sondażach to sięgają do budżetu. Będzie 500 plus na pierwsze dziecko i „13-tka” dla emerytów

Nowa „piątka” obietnic PiS została ogłoszona w czasie konwencji programowej tej partii. Będą to wprowadzenie 500+ od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, „trzynastki” dla emerytów, przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych i obniżenie kosztów pracy.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie już od 1 lipca 500+ od pierwszego dziecka. Młodzi do 26. roku życia będą zwolnieni z podatku PIT dla pracowników. „Trzynastka” dla emerytów to równowartość najniższej emerytury – 1100 zł, jeszcze w tym roku. J. Kaczyński zadeklarował też przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych, aby podwoić liczbę przejechanych kilometrów do jednego miliarda. Problem w tym, że jak dają to penie będą i zabierać…

Poza tym program 500+ miał być programem wspomagającym prokreację, a nie być wyłącznie pomocą socjalną. Tymczasem „płacenie” za pierwsze dziecko jest zwykłą licytacją z opozycją i wywraca ten program do góry nogami.

Internauci w związku z rozbudową „socjalu” zgłaszali też inne wątpliwości:

Najgorsze że po dzisiejszej #KonwencjaPiS Mohamedy będa chciały do Polski przyjeżdżać 😂 — Prawa strona 🇵🇱 (@PrawyPopulista) February 23, 2019

Źródło: PAP