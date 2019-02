Piątek w piątek zagrał na piątkę. Na czym polega fenomen polskiego napastnika [VIDEO]

Krzysztof Piątek w piątkowym meczu przeciw Empoli znów zdobył bramkę dla Milanu. Pierwszą otwierająca wynik. Milan ostatecznie wygrał 3:0.

Piłkarzom Milanu wyraźnie nie szło w pierwszej połowie na stadionie San Siro (oficjalna nazwa stadion Guseppe Meazzy). Ich strzały bronił bramkarz gości Bartłomiej Drągowski (bramkarz polskiej reprezentacji młodzieżowej) albo w ogóle mieli problemy z podejściem pod pole karne przeciwnika. Widać było, że odczuwają skutki maksymalnego zaangażowania sił i energii w poprzednim meczu przeciwko Atalancie.

Krzysztof Piątek otrzymał stróża, który skutecznie odcinał go od prostopadłych podań.

W drugiej połowie Piątek nagle przyspieszając, wyprzedził swojego opiekuna i w swoim stylu płaskim strzałem, po dośrodkowania z boku pola karnego zdobył pierwszą bramkę dla Milanu. Chwilę później jego kolega zdobył drugą bramkę, a kiedy w 67 min padła trzecia bramka, los Piątka został przypieczętowany. Został jak zwykle zmieniony.

ZNÓW ON! 😱 PIĄTEK! 🔫🔫🔫 Polski napastnik pokonał Bartłomieja Drągowskiego i dał AC Milan prowadzenie 1-0 w meczu z Empoli FC! ⚽ pic.twitter.com/JySxRDogrW — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) 22 lutego 2019

Na czym polega fenomen Piątka?

W meczu z Empoli nasz napastnik miał jedną szansę i ją wykorzystał. To jest jego znak firmowy. W meczu z Atalantą, jak powiedział dziennikarz prowadzący transmisję telewizyjną, Piatek przy pierwszym golu miał zaledwie ćwierć szansy. Przy drugim, również nie miał pełnej szansy.

To jest to, co go wyróżnia od Lewandowskiego i Milika, którzy muszą mieć kilka szans, żeby zdobyć gola. Ci, którzy oglądają mecze naszego kapitana reprezentacji w Bundeslidze, mają okazję przekonania się, że tak właśnie jest.

Piątek jest jednym z nielicznych polskich środkowych napastników, którym wystarcza jedna szansa, żeby zdobyć gola. Przed nim jakimi byli: Ernest Wilimowski, Włodzimierz Lubański i Andrzej Szarmach.