PiS boi się Koalicji Propolskiej? Posłanka partii rządzącej apeluje by połączyć siły!

A to dobre! Posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Anna Sobecka, zaproponowała w liście otwartym do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, aby na czas uniowyborów połączyć siły z przedstawicielami…koalicji propolskiej. Zdaniem posłanki „partie prawicowe powinny podjąć działania na rzecz jedności”. No przecież podjęły…a co ma PiS do partii prawicowych nie wiemy…

Przed nami uniowybory, w których głównymi siłami będą prawdopodobnie Zjednoczona Prawica czyli środowiska skupione wokół PiS-u, Koalicja Europejska czyli cała centro-lewicowa opozycja oraz Koalicja Propolska, czyli koalicja środowisk prawicowych i centro-prawicowych.

Posłanka Anna Sobecka z Prawa i Sprawiedliwości proponuje jednak, by…partia rządząca połączyła siły z przedstawicielami nowo powstałej koalicji. – W sytuacji, gdy opozycja tworzy wspólną listę do Parlamentu Europejskiego, również partie prawicowe powinny podjąć działania na rzecz jedności – napisała na Twitterze.

Czyżby jednak posłanka PiS obawiała się przegranej własnej partii? W liście do prezesa PiS napisała: Mając na względzie (…) sukces Zjednoczonej Prawicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, apeluję (…) o poszerzenie list wyborczych o kolejne ugrupowania patriotyczne.