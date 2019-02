POGODA: Tak źle nie było od lat. Wyż Frauke atakuje Polskę. Meteorolodzy alarmują!

Zaburzenia krążenia, silne bóle głowy czy senność – to tylko niektóre z objawów odczuwania wysokiego ciśnienia. Jak alarmują meteorolodzy, nad Polską pojawił się wyż, który może utrudnić życie tysiącom Polaków.

Frauke, bo tak nazywany jest układ wyżowy pojawił się nad Polską w nocy z 22 na 23 lutego. Maksymalne ciśnienie, które może przynieść to, aż 1047 hPa! To najwyższe ciśnienie notowane obecnie w gronie wszystkich krajów Europy.

Najdotkliwiej skutki Frauke mogą odczuwać mieszkańcy środkowej Polski. To tam znajduje się bowiem kulminacyjna masa powietrza, która u znacznej części społeczeństwa wywołać może znaczące problemy zdrowotne.

Mimo, że wydawać by się mogło, że „to tylko ciśnienie powietrza” to jednak ma ono ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie. Ból głowy, rozdrażnienie czy też senność to praktycznie najmniej uciążliwe dolegliwości. U osób chorujących na miażdżycę 1047 hPA może stanowić realne zagrożenie, ponieważ zwiększa się wówczas krzepliwość krwi.

Na pocieszenie, Frauke nie zagości w Polsce zbyt długo. Już tej nocy przemieści się bowiem poza granice naszego kraju.

Źródło: wp.pl / NCzas.com