POPiS żre się na socjalizm. Kto obieca rozdawnictwo? PO: „500+ plus na pierwsze dziecko i trzynasta emerytura to nasze hasła”

Propozycje, które przedstawiło podczas sobotniej konwencji PiS, zgłaszała wcześniej PO – stwierdził w sobotę rzecznik PO Jan Grabiec. 500 plus na pierwsze dziecko i trzynasta emerytura to nasze hasła, zobaczmy, jak będzie wyglądała ich realizacja – dodał.

W czasie sobotniej konwencji PiS zaprezentowano pięć nowych propozycji. Lider PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie 500 plus na pierwsze dziecko oraz zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia. Zapowiedział także „trzynastkę” w postaci najniższej emerytury – 1100 zł – dla każdego emeryta, a także przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych i obniżenie kosztów pracy.

Grabiec odnosząc się do tych propozycji na konferencji prasowej powiedział, że „to realizacja postulatów zgłoszonych właśnie przez Platformę Obywatelską”.

Rzecznik PO przypomniał, że 5 lutego 2016 roku jego partia złożyła w Sejmie projekt ustawy mówiący o 500 plus na pierwsze dziecko.

„Debata na temat 500 plus w dniu 11 lutego i nasze poprawki mówiące o 500 plus dla samotnych rodziców. To wszystko zostało przez PiS odrzucone, a nasza ustawa 500 plus na pierwsze dziecko do dzisiaj przez Sejm nie została rozpatrzona” – podkreślił Grabiec.

Dodał, że kilkanaście miesięcy temu lider PO Grzegorz Schetyna mówił o trzynastej emeryturze. „To wszystko są nasze hasła. Zobaczymy jak będzie wyglądała ich realizacja” – stwierdził Grabiec. (PAP)