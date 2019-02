Posłance Pomasce wszystko się pokićkało. „Pomnik stoi, a powinien leżeć”. Może wróćmy do normalności

Jeśli ks. Henryk Jankowski jest niegodzien monumentu, trzeba to udowodnić, a później pomnik zdemontować. Sprawa obalenia i ponownego ustawienia pomnika ks. Henryka Jankowskiego w Gdańsku budzi duże emocje, a sprawę zauważyły nawet światowe media.

Jeśli zmarły ks. Jankowski popełnił zarzucane mu grzechy, powinien z pomnika zniknąć. Do tego momentu wszystkie samozwańcze akcje „oburzonych moralnie” lewaków powinny być karane. Dopóki nie ma jakiegoś wyroku, istnieje przecież domniemanie niewinności, o czym tak zagorzali obrońcy sądownictwa powinni wiedzieć. Rzekome „obywatelskie oburzenie” zawodowych zadymiarzy nie może tu być nawet okolicznością łagodzącą. Tak wyglądałyby jednak działania normalnego państwa.

Tymczasem u nas pogubili się nawet parlamentarzyści. Posłowie PiS mają kłopot, bo być może to jednak… pedofil i nie wypada bronić takiego pomnika. Opozycja znalazła sobie wyjątkowo wygodny temat i tylko czeka, aż ktoś z PiS się wychyli. A w dodatku w niejednej głowie wszystko się poplątało, czego przykładem jest m.in. Agnieszka Pomaska.

Policja w Gdańsku przyglądała się bezczynnie łamaniu prawa. Stawiano pomnik księdza pedofila, mimo, że i komitet społeczny i policja miały pismo potwierdzające, że nie ma wymaganej na to zgody. Panie ministrze @jbrudzinski , czy to Pana osobista dyspozycja?! pic.twitter.com/O69ZlT7DUJ — Agnieszka Pomaska (@pomaska) February 23, 2019

Posłanka napisała: „Policja w Gdańsku przyglądała się bezczynnie łamaniu prawa. Stawiano pomnik księdza pedofila, mimo, że i komitet społeczny i policja miały pismo potwierdzające, że nie ma wymaganej na to zgody. Panie ministrze @jbrudzinski , czy to Pana osobista dyspozycja?!”.

Tymczasem żadnego pisma o nielegalności pomnika być nie może, bo gdański ratusz ciągle w tej sprawie nie przeprowadził żadnej procedury. Nie ma więc też „łamania prawa”. Stan prawny pomnika po chuligańskim akcie się nie zmienił. Ratusz gdański i radni tego miasta niech zaś się wezmą do roboty, powołają komisję, która ustali czy ks. Jankowski jest pomnika godzien i po prostu przegłosuje odpowiednią decyzję. Tylko tyle i aż tyle.

Swoją drogą interesujące jest, że krytycy ks. Henryka Jankowskiego zauważają tylko pedofilski aspekt sprawy, a już zarzut ewentualnej agenturalności do upamiętnienia go w spiżu przeszkodą by zapewne nie był. Taki to i z Pomaski Katon…