Sensacja na Mistrzostwach Świata w skokach narciarskich. Pierwsze zwycięstwo w karierze i od razu złoto MŚ!

Sensacyjne rozstrzygnięcia na Mistrzostwach Świata w Innsbrucku. Polacy bez medali, te przypadły w udziale zawodnikom z końcówki pierwszej i drugiej dziesiątki Pucharu Świata.

Mistrzem Świata został Markus Eisenbichler z Niemiec, drugi jego rodak Karl Geiger, trzeci Szwajcar Kilian Peier. Dla Eisenbichlera to pierwsze zwycięstwo w karierze, do tej pory najwyżej był drugi. Dla Peiera to z kolei pierwsze miejsce na podium.

Najlepszy z Polaków Kamil Stoch na miejscu 5, Dawid Kubacki 12, a Piotr Żyła dopiero 19. Więcej informacji wkrótce.