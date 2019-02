Ten serial ma podbić świat. „Władca Pierścieni” ma kosztować MILIARD dolarów! Scenarzyści są trzymani „pod kluczem”

Amazon Studios ma zamiar wyprodukować serial oparty na prozie J.R.R. Tolkiena. Studio mocno pilnuje, by nic nie wyciekło z sekretów fabularnych związanych z mającym kosztować ponad miliard dolarów serialem fantasy. Scenarzyści są trzymani „pod kluczem”!

O tym, że Amazon zamierza stworzyć serial w uniwersum tolkienowskiego „Władcy Pierścieni”, wiadomo od listopada 2017 roku. Koszt tej superprodukcji ma wynieść minimum miliard dolarów, a centralnym bohaterem opowieści zostanie młody Aragorn. Dodatkowo serial ma mieć zatwierdzone już 5 sezonów.

Studio Amazon wyjątkowo mocno i zaciekle strzeże sekretów swojej produkcji.

Przewodnicząca Amazon Studios Jennifer Salke udzieliła wywiadu portalowi The Hollywood Reporter. W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat serialowego Władcy Pierścieni i Salke ujawniła w jak ekstremalnych warunkach pracują scenarzyści serialu.

„Mamy fantastyczny pokój scenarzystów pracujących pod kluczem. Znajduje się w Santa Monica i tworzy się w nim naprawdę ekscytujący materiał.”

„By się do niego dostać, trzeba przejść szczegółową kontrolę, a w środku wszystkie okna są pozasłaniane. Na zewnątrz siedzi ochroniarz, a żeby wejść do środka musisz zostać sprawdzony skanerem linii papilarnych.”

Poważne podejście do strzeżenia sekretów fabularnych nie jest niczym niezwykłym wśród wytwórni filmowych czy producentów seriali. Przykładowo, przy zdjęciach do finałowego sezonu „Gry o tron” używano specjalnego urządzenia do zestrzeliwania nieautoryzowanych dronów, które mogłyby nagrywać plan filmowy!

