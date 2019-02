Skandal podczas Mistrzostw Świata?! Kamil Stoch został oszukany? „Wałek na wałku” [FOTO]

Kamil Stoch oszukany podczas Mistrzostw Świata w skokach narciarskich? Polak zajął piąte miejsce, jednak jak to po skończonym konkursie tradycyjnie bywa w mediach społecznościowych zaczęły się pojawiać teorie spiskowe.

Kamil Stoch mimo świetnej postawy przez cały sezon nie zdobył medalu Mistrzostw Świata. Polak zajął dopiero piąte miejsce, a wszystko głównie przez niską notę w pierwszej serii, w drugiej bowiem nadrobił część strat.

– Mogę sobie zarzucać pewne kwestie, pierwszy skok nie był dobry pod względem technicznym, drugi już był dobry pod tym względem (…) Walczyłem do samego końca, muszę przyjąć to, co dostałem – powiedział w rozmowie TVP Sport Stoch.

Adam Małysz z kolei w studio TVP krytykował organizatorów za to w jakich warunkach i z jakiej belki puszczali zawodników w pierwszej serii. Zawodnicy ze ścisłej czołówki żeby prowadzić musieliby lądować w okolicach 140 metra, czyli 10 metrów za rozmiarem skoczni.

Tym bardziej nie mogą dziwić zaskakujące rozstrzygnięcia konkursu, medalu nie zdobył żaden zawodnik z pierwszej „8” Pucharu Świata. Tymczasem Internauci zwracają uwagę na zaskakujące różnice w pomiarze odległości Kamila Stocha i Stefana Krafta.

– Zwróćcie Panowie uwagę, gdzie wylądował Kraft, a jaka odległość została mu zmierzona – zwraca uwagę użytkownik „Daniel Kuling”.

Zwróćcie Panowie uwagę, gdzie wylądował Kraft, a jaka odległość została mu zmierzona. — Dawid Kuling (@aichel15) February 23, 2019

Kolejny z Internautów wrzuca screeny, które mają to potwierdzać i pisze: „Wałek na wałku”.