Śmierć na ulicy ślicznej. Nastolatka zmarła w tajemniczych okolicznościach

Funkcjonariusze policji we Wrocławiu zostali wezwani w środę na ul. Śliczną. Na klatce schodowej znajdowały się zwłoki młodej kobiety. Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa.

Dziewczyna zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach. Miała 19 lat. Przez cały czas aż do momentu zgonu towarzyszył jej partner, który został przesłuchany przez policję. Zeznał, że nie skrzywdził swojej dziewczyny. Istotnie na ciele zmarłej nie znaleziono żadnych ran ani śladów świadczących o morderstwie. Ostatecznie przyczynę i okoliczności śmierci nastolatki wyjaśni sekcja zwłok.

Według doniesień „Gazety Wrocławskiej”, dziewczyna miała zażyć przed śmiercią silne leki przeciwbólowe. Mógł to być tramadol – syntetyczny, przeciwbólowy lek opioidowy, który w połączeniu z innymi środkami może być niebezpieczny dla zdrowia i życia. Przeprowadzone zostaną badania toksykologiczne i histopatologiczne, które wykażą jakie środki przyjęła 19-latka i czy mogły się one przyczynić do jej śmierci.

źródło:fakt.pl