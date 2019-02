Szok! Lidl sondażowo obniża ceny żywności o 70 proc.! Sprawdź gdzie. Jak odpowie Biedronka?

Tego jeszcze naprawdę nie było, bo to najprawdopodobniej test. W sklepie Lidla przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu ceny niektórych produktów żywnościowych zostały obniżone o 70 proc. w ramach akcji „Kupuje nie marnuję”. Jeśli test się powiedzie, to podobne przeceny mogą pojawić się w większej ilości sklepów sieci.

Obniżka dotyczy produktów, których terminy przydatności do spożycia są na ukończeniu. Jeśli więc nie zostaną szybko sprzedane, to trafią do utylizacji. Obniżenie ich ceny to potencjalny sposób na uniknięcie marnowania żywności. Dzięki akcji ta żywność po prostu nie trafi na wysypisko śmieci czy do kompostowni. Oczywiście promocja powoduje, że niektóre produkty można otrzymać w naprawdę zaskakująco niskich cenach.

Czy akcja będzie rozszerzona na inne sklepy? Jak na razie Lidl opublikował tylko lakoniczne oświadczenie:

W chwili obecnej „Kupuję, nie marnuję” jest w fazie testów.

Dzięki akcji w poznańskim sklepie Lidla można dostać prawdopodobnie najtańsze produkty żywnościowe w Polsce. Powstaje pytanie jak na taką akcję zareaguje największy konkurent Lidla, czyli sieć Biedronka?

Źródło: blog Opcja.Promocja