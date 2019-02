Taktyka ekoświrów. Wykorzystują dzieci do promowania szaleńczych projektów. Wmawiają im, że zginą z powodu globalnego ocieplenia [WIDEO]

W Europie działa 16-letnia Greta Thunberg, Szwedka z wypranym mózgiem, którą oszołommy obwożą po salonach, by promowała ich szaleńcze pomysły. Skuteczności tej propagandy pozazdrościły ekoświry z Ameryki, więc w swe szaleństwo wciągają małe dzieci.

Demokratyczna senator Dianne Feinstein została skonfrontowana przez grupę dzieci w tym mających mniej niż 10 lat, które domagały się od niej by poparła tzw „New Green Deal”.

„Nowy Zielony Ład” został zgłoszony przez kongresmen Alexandrię Ocasio-Cortez, która chce by w ciągu 10 lat Stany Zjednoczone całkowicie zrezygnowały z paliw kopalnych i zastąpiły je energią odnawialna.

Pomysł jest powszechnie wyszydzany, bo oznacza m.in rezygnację z samolotów i statków, ale i tak jest forsowany przez lewacką frakcję Partii Demokratycznej.

Feinstein w spokojny sposób próbowała odmówić dzieciom i wytłumaczyć im, że wie co robi i wie jak zadbać o środowisko, a proponowany nowy ład nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Lewackie nauczycielki wyprały jednak dzieciom mózgi do tego stopnia, że są one przerażone i wierzą, że bez tego „Nowego Zielonego Ładu” po prostu zginą. Nauczycielki zaczęły niemal zarzucać, że senator chce doprowadzić do śmierci dzieci.

Wariaci z tzw. Sunrise Movement oświadczyli, że „mobilizują armię młodych ludzi, by powstrzymać zmiany klimatyczne i stworzyć miliony nowych miejsc pracy”.

Lewacy prowadzą akcję domagającą się teraz rezygnacji Feinstein z senatorskiego fotela. Polowanie z nagonka już się rozpoczęło.

Demokraci są sami sobie winni, bo poszukując głosów i popularności dopuścili, by skrajni lewacy zaczęli przejmować ich partię

This is how @SenFeinstein reacted to children asking her to support the #GreenNewDeal resolution — with smugness + disrespect.

This is a fight for our generation's survival. Her reaction is why young people desperately want new leadership in Congress. pic.twitter.com/0zAkaxruMI

— Sunrise Movement 🌅 (@sunrisemvmt) February 22, 2019