Triumf islamu! Dziewczęta w Wiedniu noszą chusty w obawie przed atakami ze strony migrantów

Marcus Franz, lekarz oraz były poseł z konserwatywnej Austriackiej Partii Ludowej, wywołał burzę w mediach społecznościowych po tym, jak powiedział, że dziewczęta w Wiedniu zmuszone są nosić chusty, by uchronić się przed prześladowaniami ze strony muzułmańskich imigrantów.

Marcus Franz był gościem programu lokalnej stacji OE24. Jego wypowiedź wywołała nie lada zamieszanie.

Porozmawiaj z kobietami na ulicy, rozmawiaj z dziećmi, rozmawiaj z młodymi dziewczynami. Ja znam ojców, którzy gdy ich córki wracają wieczorem do domu, kiedy mieszkają w problematycznej dzielnicy, dają im chustki na głowę, aby nie uchodziły za Austriaczki. Znam to osobiście z 15. dzielnicy Wiednia. To jest fakt. Dostrzegasz to, jeśli pracujesz w takim zawodzie jak mój – mówił.

Franz podkreślił, że Austriaczki były nieustannie nękane i otrzymywały propozycje seksualne od muzułmanów na ulicach Wiednia. Zjawisko to jest powszechne w dzielnicach, w których mieszka wielu migrantów.

Podobne zjawiska odnotowano w Niemczech. W marcu ubiegłego roku media obiegła informacja o dyrektorze szkoły we Frankfurcie, który powiedział matce nękanej uczennicy, by dała jej hidżab. Dziewczynka była nieustannie atakowana przez muzułmańskich uczniów. Powodem miała być jej wiara, kolor włosów oraz konsekwentne odmawianie noszenia chusty.

Pani córka nie musi mówić, że jest Niemką. Poza tym może jej pani dać chustkę na głowę! – powiedział jej dyrektor.

Kobieta powiedziała w rozmowie z niemieckim serwisem BILD, że prześladowania nasiliły się do tego stopnia, że zdecydowała się przenieść córkę do innej placówki.

