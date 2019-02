Znamy dokładną datę KOŃCA ŚWIATA! Ponad 50 lat temu wyliczył ją amerykański fizyk. Nie zostało dużo czasu

7 lat, 8 miesięcy i 19 dni – tyle dokładnie pozostało nam czasu do pożegnania się z matką Ziemią. Datę „końca świata” miał przewidzieć znany z radykalnych tez, amerykański fizyk Hainz Von Foerster.

Co ciekawe, datę końca świata przedstawił on po raz pierwszy blisko pół wieku temu w magazynie Sience. Wówczas to, miał on wyliczyć, że koniec życia na ziemi nastąpi dokładnie 23 listopada 2026 roku. Skąd taka teoria?

Według naukowca, będzie to dzień graniczny w którym to populacja ludzka osiągnie maksymalną liczebność. Populacja naszej planety będzie wówczas tak ogromna, że nie będziemy w stanie zapewnić sobie pożywienia.

Co ciekawe, Ferester nie jest wyjątkiem w świecie naukowców, którzy twierdzą, że w najbliższych latach czeka nas koniec świata. Od lat 80. ubiegłego wieku istnieje nawet specjalna, naukowa terminologia tzw. „Doomsday argument” czyli argument naukowy dotyczący końca życia na ziemi.

Od momentu publikacji minęło prawie 50 lat i można stwierdzić, że dane, którymi posługiwał się amerykański fizyk mocno się zdezaktualizowały. Obecnie futurolodzy wskazują, że koniec świata wywołany przeludnieniem przewidywany jest nie wcześniej niż w latach 2300-2400.

Źródło: Sicencemag.org / NCzas.com