Biedronka już tak nie wygląda! Sklepy popularnej sieci są nie do poznania. Tak wygląda „Biedronka premium” [FOTO]

Wszyscy przyzwyczaili się już do żółtego logo Biedronki i identycznie wyglądających kas i półek sklepowych w żółtych barwach w całej Polsce. Tymczasem pod koniec 2018 roku Biedronka otworzyła pierwsze sklepy w wersji premium, które zupełnie nie przypominają dotychczas znanych dyskontów!

Biedronek w wersji premium nie ma w całej Polsce dużo, takich sklepów jest zaledwie kilka, a pierwsze z nich powstały w Kaliszu, Poznaniu, Tychach i Wrocławiu. Pierwsza różnica, która każdemu rzuca się w oczy to zupełnie inny wygląd sklepu.

Różnic jest jednak znacznie więcej. W sklepach pojawiają inne, niż w standardowych Biedronkach, towary, takie jak np. mięsa i sery do kupienia na wagę. W wielu innych dyskontach to normalność, ale w Biedronce do tej pory mieliśmy jedynie pakowane wędliny czy sery.

W Biedronkach w wersji premium większość towarów jest jednak podobna jak w zwykłych sklepach. Na wejściu stoisko z warzywami, dalej pieczywo na jednej ze ścian. Do tego dochodzi masa regałów zarówno z produktami spożywczymi, jak i napojami czy chemią gospodarczą i kosmetykami.

