Byli gwiazdami znanego programu TVN. Teraz spodziewają się dziecka. Ogłosili to w „Dzień dobry TVN”

Anita i Adrian, gwiazdy znanego programu emitowanego na antenie TVN, ogłosili właśnie że niedługo zostaną rodzicami. Tuż po tym jak pochwalili się wesołą nowiną w programie „Dzień dobry TVN” w sieci udostępnili zdjęcia z sesji ciążowej.

Anita i Adrian to uczestnicy 3 edycji programu TVN „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Dzięki udziałowi w programie udało im się odnaleźć drugą połówkę, co nie jest częste. Od czasu udziału w nim często pojawiają się w programach śniadaniowych takich jak „Dzień Dobry TVN”.

To właśnie w nim pochwalili się dobrą nowiną – para spodziewa się dziecka. Chwilę po udziale w programie Anita zamieściła wymowny wpis na swoim Instagramie:

Czasami aż brak słów, by wyrazić wszystkie uczucia. Rok temu nie pomyślelibyśmy nawet jak wiele niespodzianek przyniesie nam los, ile wspaniałych doświadczeń i nowych wyzwań. Wiem, że mój mąż będzie najlepszym tatą pod słońcem.

Także przyszły ojciec napisał kilka zdań, o tym co czuł, kiedy dowiedział się, że będzie ojcem. – Rok temu biegałem, skakałem z radości! Poziom podekscytowania, jaki we mnie tkwił, był nie do opisania, ale temu wszystkiemu towarzyszył tez lekki strach. Kiedy to odwiedzałem rodzinę i znajomych, zapraszając ich na mój ślub z nieznaną wtenczas obcą kobietą dla mnie – zaczął swój wpis.

– Myślałem wtedy, że był to szczyt emocji, jakie mi towarzyszyły. Błąd, dzisiaj, gdy ta sama kobieta, jest moją kochaną, wspaniałą żoną i już niedługo będzie matką mojego tfuuuu naszego wspaniałego, małego, najukochańszego juniora, czuję się niesamowicie. Wspaniałe – dodaje mężczyzna.