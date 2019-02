HIT! Ludzie ciągle to oglądają. Krzysztof Piątek puszcza polski przebój Murzynowi Bakayoko. Ten od razu zaczyna tańczyć [VIDEO]

Polski supersnajper z Milanu Krzysztof Piątek nie przestaje zadziwiać. Tym razem jednak nie swoimi umiejętnościami strzeleckimi a gustami muzycznymi. Co więcej zdaje się je podzielać przynajmniej jeden z jego kolegów z drużyny Bakayoko.

Krzysztof Piątek robi prawdziwą furorę we Włoszech. Zawodnik, który przed sezonem przeszedł z Cracovii do Genoi, w ciągu pół roku zrobił zawrotną karierę i już w styczniu przeniósł się do AC Milan. Polak jest też jednym z najlepszych strzelców w lidze.

Okazuje się, że Polski napastnik dobrze czuje się w nowym klubie. Tym razem postanowił puścić czarnoskóremu koledze z drużyny Bakayoko piosenkę Taco Hemingwaya o tytule „Bakayoko”.

Czarnoskóry zawodnik na dźwięk polskiej piosenki natychmiast zaczął tańczyć. Zresztą zobaczcie sami: