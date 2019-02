Papież Franciszek jest komunistą?! Miał powiedzieć, że „kapitalizm to grzech” [VIDEO]

Michael Moore, znany ze swoich lewackich poglądów amerykański reżyser, twierdzi, że papież Franciszek powiedział mu w trakcie audiencji, że kapitalizm to grzech.

Moore opowiedział prowadzącemu telewizyjny program „Late Night” Sethowi Mayersowi, że rozmawiał z papieżem dwa tygodnie temu i zadał mu pytanie odnośnie nierówności w dochodach.

Poszedłem na cotygodniową audiencję, a potem poprosiłem o prywatną rozmowę powiedział Moore. To był niesamowity moment i zapytałem go, czy mogę zadać mu pytanie. A on odpowiedział: „Tak”.

Zapytałem: „Czy wierzysz, że system ekonomiczny, który przynosi korzyść nielicznym, którzy wzbogacają się kosztem wielu to grzech?”. Odpowiedział mi „Si” po włosku. Powiedziałem: „Więc wierzysz, że kapitalizm, w pewnym sensie, kapitalizm, który mamy teraz, jest grzechem?” On mówi: „Tak, jest grzechem” i dodał: „Ubodzy zawsze muszą być pierwsi”.

A potem złapał mnie za rękę i powiedział: „Proszę, módl się za mnie”. Powiedziałem: „Będę i proszę pomodlić się za mnie, a on odpowiedział:” Nie, musisz robić więcej filmów.” A ja mówię:” Po prostu chciałem prosić o modlitwę.” A On na to:” Nie, ty wróć do pracy.” Ma poczucie humoru.

Fragment, o którym mowa, rozpoczyna się 3 minucie i 8 sekundzie filmu. Miejmy nadzieję, że lewak Moore jak zwykle kłamał. Bo jak nie, to znaczy, że z papieżem Franciszkiem jest gorzej niż się powszechnie sądzi…