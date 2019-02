Tak polscy celebryci bawią się w Los Angeles. Kinga Rusin przyćmiła Borysa Szyca. Gwiazda TVN nakryła aktora na randce w USA

Tak celebryci z Polski bawią się za wielką wodą. Kinga Rusin, dziennikarka prowadząca „Dzień Dobry TVN” przyłapała Borysa Szyca na romantycznej randce w USA. Wszystkie media rozpisują się jednak jedynie o Rusin, bo ta przyćmiła Szyca…

Kinga Rusin wybrała się do Stanów Zjednoczonych, by stamtąd relacjonować dla stacji TVN największe filmowe wydarzenie roku, czyli galę wręczenia Oscarów. Wśród nominowanych filmów znalazła się „Zimna Wojna” Pawła Pawlikowskiego.

Do Los Angeles zjeżdżają się więc już największe „gwiazdy” tego filmu, oprócz reżysera i grającego główną rolę Tomasza Kota w mieście pojawił się też Borys Szyc, wraz z partnerką. To właśnie podczas randki z jego partnerką Justyną Paczkowską doszło do spotkania z Kingą Rusin.