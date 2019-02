Tego jeszcze nie było! Jasnowidz Jackowski przeprowadzi wizję na żywo. Zobacz, kiedy i gdzie oglądać [VIDEO]

Tego jeszcze w polskim Internecie nie było! Znany jasnowidz Krzysztof Jackowski z Człuchowa przeprowadzi wizję na żywo podczas transmisji w niedzielę na YouTube. Zapowiedział dokonanie tego podczas swojego ostatniego livea, kiedy to mówił o złych przeczuciach na 2019 rok.

– Zróbmy tak, ja się o to pokuszę (…) Zrobię wizję dla Was, to jest ciekawe, ja sam jestem ciekawy. Mam nadzieję, że nie będzie to idiotycznie wyglądało. Będzie to dziwnie wyglądało, bo będę się skupiał, ale spróbuję. Wy będziecie moim bodźcem w tym moim doświadczeniu – zapowiedział jasnowidz Jackowski.

– Przyrzekam Wam, o 20 odpalam livea i robimy doświadczenie, czyli przy Was się będę skupiał, czy będę coś rozumiał czy nie będę Wam mówił wszystko to, co będzie mi się kojarzyło. Możecie też zadawać mi pytania – dodaje.

– Pierwszy raz na żywo przed kamerą będę robił wizję, ale pokuszę się. Umawiamy się odważnie i ja chce to zrobić szczerze, dlatego potraktujcie to poważnie, mimo że będzie to dziwnie wyglądało nie śmiejcie się z tego, zrobimy ciekawe doświadczenie – mówił Jackowski.

– Jeżeli ono mi wyjdzie i jeżeli to będzie miało sens, to może będziemy mogli robić to cyklicznie, zobaczymy jak to będzie. Dużo miałem takich przeczuć, np. przy redaktorach, ja na szybko się skupiałem i dużo z tego co czułem miało sens – podkreślił.

Pierwszą wizję na żywo z udziałem jasnowidza Jackowskiego będzie można oglądać na kanale YouTube: JASNOWIDZ Krzysztof Jackowski Official w niedzielę o 20.00.