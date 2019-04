Balli Marzec mocno o Fundacji Otwarty Dialog. „Ma w Polsce swoich żołnierzy, którzy działają na jej rozkazy”. To islamiści z Tadżykistanu [VIDEO]

Balli Marzec u Marcina Roli mówiła o tym, co pozostawiła po sobie w Polsce Fundacja Otwarty Dialog. Dziennikarka wskazała, że Fundacja Ludmiły Kozłowskiej ma w naszym kraju mnóstwo „zaprzyjaźnionych” ludzi, działających na jej zlecenie.

– Otwarty Dialog ma w Polsce swoich żołnierzy (…), takich żywych ludzi, którzy działają na rozkazy. Jest duża grupa Tadżyków, która mieszka tu w Polsce i ich przybywa. To są młodzi ludzie – od 20 do 40 lat. Nawet zwołują sobie tutaj zjazdy. To jest taka jedna partia, zamknięta tam w Tadżykistanie. Ich elektorat to są islamiści – i tak nazywa się ich partia: Islamska Partia Tadżykska – podkreślała.

– Oni żyją tutaj, mieszkają w Polsce i trzymają sztamę z Otwartym Dialogiem. Oni są na rozkazach Otwartego Dialogu – dodała Marzec.

– Ludmiłę wydalili, Otwarty Dialog teraz działa po cichu, a ci Tadżycy tu mieszkają. Oni też zacichli, ale są ich tysiące. Mają tutaj rodziny. Ich dzieci – dziewczynki – chodzą w chustkach, bo to są najprawdziwsi islamiści. Panowie nie mają bródek, bo nie chcą się wyróżniać w tłumie – mówiła dziennikarka.

– Fundacja Otwarty Dialog i ich mocodawcy mają w Polsce swoich polityków zaprzyjaźnionych, o których wszyscy wiemy, o których mówimy, którzy teraz złapali ciszę po publikacji szacownego czasopisma „The Sunday Times”. Ale oprócz polityków, oni mają zaprzyjaźnionych sędziów, zaprzyjaźnionych policjantów, zaprzyjaźnionych dziennikarzy. Zauważmy w mainstreamowych mediach nie ma prawie tematu Otwartego Dialogu. Nie ma – o czym pisze „The Sunday Times” – tematu komisji mołdawskiej – wyliczała.

Marcin Rola podkreślił, że podczas wymiany zdań na Twitterze Ludmiła Kozłowska oświadczyła, że „to jest ściema i czemu ja wierzę w artykuł Sunday Times”. – To są też metody służb: jak złapią cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka. To jest ten wariant – wskazywała Marzec.

Źródło: YouTube