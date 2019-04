Kolejna odsłona żydowskich nacisków na Polskę! Odpalili nową kampanię w mediach społecznościowych. Ale tym razem nie wyszło [VIDEO]

Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego rozpoczęła kampanię w mediach społecznościowych. Ocaleni z Holokaustu Żydzi opowiadają o swoim życiu i majątku swoich przodków, który utracili w czasie II wojny światowej. Chcą w ten sposób naciskać m.in. na polski rząd.

– Dziesiątki tysięcy ludzi z całego świata włączyło się w kampanię. Ocaleni, ich rodziny i inni wykorzystują siłę mediów społecznościowych do dzielenia się historiami z życia, które na zawsze zmienił Holokaust, aby rzucić światło na niesprawiedliwość, jakiej doznały miliony w wyniku tego, co zostało niesłusznie odebrane – twierdził Gideon Taylor – przewodniczący Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego.

– Mamy nadzieję, że polski rząd zrozumie, że trzeba się zająć odszkodowaniami. Mamy nadzieję, że uznają to i podejmą działania – dodał.

W ramach kampanii #MyPropertyStory (pol. historia mojego majątku) Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego nakręciła filmiki, w których pochodzący m.in. z terenu Polski Żydzi opowiadają o Holokauście i majątku utraconym podczas II wojny światowej. Mówią także o krokach podjętych w celu jego odzyskania.

Co ciekawe, kanał YouTube na którym Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego zamieściła materiały ma zaledwie… 20 subskrypcji.

Kampanię nagłośnił portal „The New York Jewish Week”, podkreślając przy tym, że o restytucji żydowskiego mienia mówił podczas wizyty w Polsce – na zorganizowanym u nas przez USA szczycie bliskowschodnim – Sekretarz Stanu USA Mike Pompeo. – Wzywam moich polskich kolegów, aby posunęli się naprzód w ustalaniu przepisów dotyczących zwrotu mienia osobom, które utraciły je w czasach Holokaustu – naciskał Amerykanin.

W jednym z filmików Lea Evron przyznała, że od 1989 roku, „kiedy Polska stała się demokratycznym państwem”, próbuje odzyskać dom i fabrykę ojca. – Otrzymałam wiele obietnic od polskich prezydentów, jednak do dziś te nieruchomości nie zostały zwrócone – mówiła.

Jak podkreślała Evron, nie zamierza się poddać. Jej rodzina zatrudniła polskich prawników, aby dochodzić swoich roszczeń. Kobieta przyznała, że jedną z pierwszych decyzji, jakie po wojnie podjęła jej matka, było wynajęcie prawnika, żeby przeniósł własność budynków na ocalałą rodzinę.

– Smutna historia jest taka, że ​​ci, którzy przeżyli Holokaust, teraz muszą ponieść kolejne prześladowania ze strony polskiego rządu– grzmiała.

Z kolei Yoram Sztykgold, pytany czego chce od Polski, odparł, że „Niemcy zrujnowali, a to co zostało, Polacy upaństwowili. Chcę, żeby oddali z powrotem to, co zabrali”.

Przyznał, że kiedy po wojnie poszedł w miejsce, gdzie stał jego dom w Warszawie, nic tam nie było.

