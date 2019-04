Kolejne wybuchy na Sri Lance. Tym razem w pobliżu stolicy. Czy ktoś powstrzyma terrorystów?

Kolejny dzień i kolejny wybuch na Sri Lance. Tym razem, według lokalnych mediów, do eksplozji doszło w miejscowości Pugoda oddalonej około 40 kilometrów od stolicy kraju Kolombo.

Jak dotąd o sprawie wiadomo bardzo niewiele. Informacje zostały potwierdzone przez policję. Służby już pracują na miejscu, aby ustalić, czy wybuch był spowodowany przez ładunki wybuchowe pozostawione przez terrorystów.

Jeśli okazałoby się, że w Pugodzie doszło do zamachu terrorystycznego, to byłby to kolejna z serii eksplozji spowodowanych samobójczymi atakami islamistów powiązanych z państwem islamskim.

A minor explosion has been reported in a bare-land behind the Pugoda courts. No casualties have been reported said the police media spokesperson Ruwan Gunasekara.#lka #Srilanka pic.twitter.com/kdckKCwqNZ

— Sri Lanka 24×7 🇱🇰 (@SRILANKA247) 25 kwietnia 2019