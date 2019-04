Szokująca wypowiedź ambasadora USA w Moskwie: „200.000 ton amerykańskiej dyplomacji” [VIDEO]

Ambasador USA w Moskwie, Jon Huntsman, skomentował ćwiczenia dwóch amerykańskich lotniskowców na Morzu Śródziemnym. Przypomniał, że siła lub groźba jej użycia jest istotnym elementem realnej polityki.

Huntsman jako specjalny gość obserwował manewry jakie mają miejsce na wodach Morza Śródziemnego na północ od Libii z pokładu jednego z dwóch amerykańskich lotniskowców, USS Abraham Lincoln (CVN72) i USS John C. Stennis (CVN74).

– Kiedy dysponujesz 200.000 ton dyplomacji pływającymi po Morzu Śródziemnym. To jest to co nazywam dyplomacją, to jest forpoczta dyplomacji – powiedział amerykański ambasador.

– Masz towarzystwo jakiego potrzeba, gdy siadasz do stołu i rozmawiasz o problemach, które różnią nas już od wielu, wielu lat – dodał Huntsman.

Słowa amerykańskiego ambasadora w Moskwie wypowiedziane w takich okolicznościach mają być demonstrację siły wobec Rosji.

Po raz pierwszy od 16 lat doszło do sytuacji gdy Stany Zjednoczone zgromadziły na Morzu Śródziemnym dwie lotniskowcowe grupy uderzeniowe (CSG).

Oba okręty biorą spotkały się w momencie gdy dokonywana jest planowa zmiana miejsca ich bazowania z portów położonych na Atlantyku i Pacyfiku.

Portem macierzystym USS John C. Stennis (CVN74) będzie od teraz Norfolk w stanie Virginia. Wcześniej okręt stacjonował w Bremerton, w stanie Waszyngton.

USS Abraham Lincoln (CVN72) stacjonujący do tej pory w Norfolk zmienia port macierzysty na San Diego nad Pacyfikiem.

O ile USS Abraham Lincoln (CVN72) dopiero niedawno rozpoczął swoja misję drugi z amerykańskich lotniskowców, USS John C. Stennis (CVN74), po przebyciu Atlantyku ją zakończy po ponad półrocznym okresie pobytu poza domem. USS Abraham Lincoln (CVN72) w kwietniu rozpoczął swą misję.