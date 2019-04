Wałęsa kompletnie odleciał. „Mój Pan Bóg jest z komputera najnowszej generacji, nie zabobon, nie średniowiecze” (VIDEO)

Lech Wałęsa udzielił wywiadu francuskiemu kanałowi France TV3. Były prezydent zaliczył kolejny odlot. Tym razem proponuje 10 laickich przykazań dla Europy.

Wałęsa został zapytany przez francuskiego dziennikarza między innymi o to czy jako praktykujący katolik jest za tym by Europa (w domyśle Unia Europejska red.) oficjalnie zapisała odwołanie do chrześcijańskich korzeni.

– Zapisać możemy ale musimy uwzględniać różność w Europie – odpowiedział Wałęsa jak na nowoczesnego Europejczyka przystało.

– A więc, szukając fundamentów, coś co nas będzie łączyć, powinniśmy dyskutować pomiędzy różnymi religiami i między niewierzącymi – kontynuował.

Wałęsa zaproponował utworzenie 10 laickich, a nie kościelnych przykazań, które miałyby być takim spoiwem.

Były prezydent twierdzi, że reprezentuje polską prawicę – Ja jestem z prawicy, ale z rozsądnej – powiedział.

– Mój Pan Bóg jest z komputera najnowszej generacji, nie zabobon, nie średniowiecze – oświadczył.