Judasz z Czech wpisany na listę dziedzictwa UNESCO, a nasz jest poniewierany. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta! [VIDEO]

Wyjaśnienie może być wyjątkowo proste. Wystarczy tylko obejrzeć filmik „Vodeni Judase”. Co prawda i tu Judasz jest męczony, a na koniec zostaje spalony i jest wykonany z podobnych materiałów, ale trochę inaczej wygląda.

Czeska tradycja kultywowana jest w trzech powiatach okręgu Pardubic. Tamtejszy Judasz w stroju ze słomianego powrósła ma na głowie dość dziwny kaptur. Zapewne na Zachodzie skojarzono go z Ku-Klux-Klanem.

Judasza, który wstąpił do „prawicowo-faszystowsko-rasistowskiej” organizacji można zaś lżyć i poniewierać do woli, a nawet spalić. Nasz jest bliższy oryginału, a więc raczej nietykalny, bo zawsze może to być jakiś donator Fundacji Batorego, Otwartego Dialogu, albo jeszcze inny dobroczyńca ludzkości….