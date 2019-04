Ambasador Mosbacher wprost o ustawie 447. Twitter huczy: „Po wyborach do Sejmu czekają nas roszczenia i jeśli PiS będzie rządzić samodzielnie to Polski już nie ma, będzie Polin”

Cała Polska żyje niebezpieczną dla naszego kraju ustawą 447. Ma ona na celu wymuszenia haraczu na państwie Polskim względem Żydów. Chodzi o tak zwane mienie bezspadkowe. O ustawie tej mówiła ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

W rozmowie z ambasador Mosbacher dziennikarka zapytała o szkodliwą dla Polski ustawę 447.

– Myślę, że jest pewne niezrozumienie dotyczące tego, czym jest ustawa 447. Chodzi w niej o sporządzenie jednorazowego raportu, nikt nie mówi nikomu co ma robić, nie ma żadnych liczb, ile kto musi oddać komu. To jednorazowy raport na temat poszczególnych krajów i działań przez nie podjętych – twierdziła ambasador USA.

– Służy tylko gromadzeniu informacji – przekonywała ambasador.

Na pytanie, czy sporządzenie raportu nie oznacza automatycznie przejścia do dalszych działań, Mosbacher odpowiedziała, że „niekoniecznie”.

– Raport ma służyć poinformowaniu co kraje zrobił ws. restytucji mienia, nie mówi o tym co powinny zrobić, albo czego nie zrobiły, nie mówi też o pieniądzach. To jednorazowy raport, który nie będzie wiązał się z żadnymi dalszymi działaniami – powiedziała Mosbacher.

Mosbacher poinformowała także, że wspomniany raport prawdopodobnie pojawi się jesienią.

Przypominamy, amerykańska ustawa 447 daje Departamentowi Stanu USA możliwość wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary holokaustu m.in. w zakresie odzyskania majątków, które nie mają spadkobierców.

Ustawa 447 nakłada na Departament Stanu wymóg sporządzenia w ciągu 18 miesięcy raportu dotyczącego stanu realizacji przez poszczególne kraje obowiązku zwrotu mienia żydowskiego i monitorowania informacji w tym zakresie.

Według danych znawcy tematu, Stanisława Michalkiewicza, Żydzi chcą od nas wyrwać około 300 miliardów dolarów.

Paweł Wyrzykowski z Konfederacji podkreśla, że wypowiedź Mosbacher to potwierdzenie doniesień Stanisława Michalkiewicza. – Po wyborach do Sejmu czekają nas roszczenia i jeśli PiS będzie rządzić samodzielnie to Polski już nie ma, będzie Polin – stwierdził członek partii KORWiN i Konfederacji.

Z ostatniej chwili. Mosbacher w Polskim Radio24: ustawa 447 Justice Act będzie gotowa jesienią.

Źródło: Polskie Radio 24