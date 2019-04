Cejrowski ostry jak nigdy! Gromi rządzących ws. ustawy 447. „To się podoba Żydom.” Radzi jak można zabezpieczyć polskie interesy [VIDEO]

Działaczom Izraela się podoba, bo oni mają trafić kasę za bezdurno. Polakom oraz tym Żydom, którzy się identyfikują jako Polacy, bardziej niż jako diaspora żydowska w Polsce, to się ten przepis nie podoba, bo się podobać nie może – komentuje Wojciech Cejrowski w najnowszej audycji „Studio Dziki Zachód” na antenie radia Wnet FM.

W rozmowie z Krzysztofem Skowrońskim, podróżnik i komentator sceny politycznej wprost ocenił brak zaangażowania polskich władz, które w żaden sposób nie zareagowały na wprowadzanie ustawy 447.

Oburzające to jest, że Polska nic nie zrobiła w tej sprawie. Sam ten przepis jest niebezpieczny dla Polski i oburzający. Tu nie mamy co bić piany. Nie znam nikogo komu by się podobał w Polsce, poza Żydami, którym się podoba.

Mnie od początku wkurzało to, że polskie instytucje nic nie zrobiły. Nie zatrzymały tego przed uchwaleniem, nie kontestują tego przed ratyfikacją, po prostu nic nie robią na żadnym etapie – skomentował Cejrowski.

Zdaniem podróżnika jest jeszcze szansa, aby uniemożliwić działania tejże ustawy, jednak wymaga to dużego sprytu i zaangażowania politycznego.

Teraz to jest bardzo trudno cofnąć, jak już jest uchwalone, bo musielibyśmy wylobbować kolejną ustawę, przeciwko największemu sojusznikowi Stanów Zjednoczonych. Karkołomne…

Można obejść to, w taki sposób, żeby przymusić np. w roku wyborczym parlament amerykański do przegłosowania kolejnej ustawy 448, która nie dotknie tamtej, ale zabezpieczy sprawy polskie. Jakaś ustawę następna, która w pewny sposób podważy, bądź uściśli poprzednią ustawę – podkreślił.

