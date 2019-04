Dzisiaj będzie upalnie. Od jutra duże ochłodzenie, deszcze i burze [PROGNOZA POGODY]

Dzisiaj będzie wręcz upalnie. Lokalnie nawet do 29 st. Celsjusza w cieniu. Od soboty czeka nas ochłodzenie. I to całkiem spore. Już w niedzielę w całym kraju będzie nawet kilkanaście stopni mniej. Pojawią się deszcze i burze.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na krańcach zachodnich oraz wschodnich kraju miejscami duże i tam wystąpią przelotne opady deszczu, możliwe burze.

Temperatura maksymalna od 22 st., 24 st. na Podhalu i w strefie nadmorskiej do 26 st., 28 st. na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie oraz w czasie burz porywisty, na Podkarpaciu w porywach do 55 km/h, w rejonach podgórskich Śląska i Małopolski do 60 km/h, w rejonach podgórskich Podkarpacia do 65 km/h, z kierunków południowych.

W nocy, w centrum i na północnym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na zachodzie i krańcach wschodnich kraju burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10 mm.

Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 10 do 13 st., nieco cieplej na Mazowszu, od 13 do 15 st., a najchłodniej nad morzem i na Podhalu – około 9 st. oraz w kotlinach sudeckich – około 7 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu porywisty, z kierunków południowych, na zachodzie kraju skręcający na zachodni i północno-zachodni. W czasie burz w porywach do 65 km/h.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na wschodzie kraju burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz – do 15 mm na Śląsku i w południowej Lubelszczyźnie oraz do 20 mm w południowej Małopolsce i na Podkarpaciu.

Temperatura maksymalna od około 11 st. na Podhalu, w kotlinach Sudeckich i na Pomorzu Zachodnim, około 18 st., 22 st. w centrum i na południowym wschodzie, do 25 st., 27 st. na północnym wschodzie. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków zachodnich, jedynie na wschodzie kraju z kierunków południowych skręcający na zachodni. W czasie burz w porywach do 60 km/h.

Jeszcze chłodniej będzie w niedzielę. Od 12 st. Celsjusza na południu i wschodzie, do maksymalnie 17 st. w Centrum. Przelotne opady i burze na wschodzie w centrum i na północy kraju.

Źródła: PAP/pogodynka.pl