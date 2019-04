Liroy-Marzec niszczy lewaka z PSL w studiu TVN. „Niech pan odrobi lekcje i wtedy wróci do mnie” [VIDEO]

Poseł Piotr Liroy-Marzec, szef Skutecznych oraz jeden z liderów Konfederacji po prostu zmasakrował wykazującego się ignorancją lewaka. Unioentuzjasta po prostu nie znał żadnych faktów.

Poseł Liroy-Marzec zacytował w programie TVN „Manifest z Ventotene” napisanego przez komunistę Altero Spinellego.

– Według Spinellego i Rossiego, „wyboista droga do pełnej integracji europejskiej wiedzie przez jeśli nie konspirację to na pewno dyskrecję wobec mas ludowych. Wola ludu zostanie dopiero ukształtowana przez nieubłaganą indoktrynację partii rewolucyjnej, a koniec końców i tak będzie traktowana instrumentalnie, ponieważ” bez żadnego niepotrzebnego korygowania się Spinelli nazywa docelowy model demokracji europejskiej „dyktaturą” owej rewolucyjnej partii. Komunistom zawsze jakoś tak wychodziło, że prawdziwa demokracja jest wtedy, kiedy z góry wiadomo, kto wygra – powiedział poseł Liroy-Marzec.

– Kiedyś za komuny pewien pan mądrala z partii w radio poznańskim powiedział, że jeśli ktoś się odważy i zwariuje na tyle, że podniesie rękę na władzę ludową, to mu się tę rękę odetnie. Pan chce wpisać to samo w konstytucję. Bo jak rozumiem, że ktoś się nie zgadza, że powinien być w Unii, ale jest za Europą, to pan i pana szef odetnie rękę temu Polakowi. To jest demokracja? – pytał lider Konfederacji.

Lewak zaczął mówić, że władze UE są wybierane demokratycznie, na szef Skutecznych przypomniał, że „UE jest przeciwko demokracji”. – Niech pan odrobi lekcje i wtedy wróci do mnie – stwierdził.

Oprócz tego lewak przekonywał, że UE… nie planuje stworzyć własnej armii.

Źródło: youtube.com