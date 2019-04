Polacy w Wielkiej Brytanii odkryli prawdziwy skarb! To istna fortuna!

Polacy na obcej ziemi odnaleźli prawdziwy skarb! Jak twierdzi brytyjska prasa, to jeden z największych skarbów odkrytych na terenie Wielkiej Brytanii w tym dziesięcioleciu. Mowa tu o skarbie wartym setki tysięcy złotych.

Jak podaje portal „Good News Network” trzech Polaków i Anglik brało udział w zlocie amatorów poszukiwania skarbów, na polu w hrabstwie Buckinghamshire. Mieli ambitny cel by po ich odkryciu napisano o nich w gazetach i to im się udało!

Co ciekawe, na początku mieli szukać fortuny gdzie indziej lecz ich instynkt poszukiwacza wygrał i zmienili miejsce łowów. Na początku po dźwięku wykrywacza metali, że coś znaleźli, mężczyźni myśleli, że znaleźli kilkanaście srebrnych monet.Pomylili się trafili na istny skarb.

– Przez cztery dni wydobyli w sumie 557 monet. Większość z nich wykonano ze srebra, ale co najmniej dziesięć to niezwykle cenne złote monety z czasów, kiedy średniowieczną Europę pustoszyła epidemia Czarnej Śmierci – informuje portal Good News Network.

– Wciąż nie mogę uwierzyć, jak ogromne mieliśmy szczęście. To był najlepszy weekend w moim życiu. Zapamiętam go na całe życie – zapewnia na łamach portalu jeden z odkrywców Tobiasz Nowak. Ludzie, którzy odnaleźli fortunę to trzech przyjaciół: Andrew Winter, bracia Tobiasz i Mateusz Nowak oraz Dariusz Fijałkowski.

Ich znalezisko jest badane przez specjalistów. Większość skarbu to monety warte prawdopodobnie od 20 do 50 funtów, ale wartość najrzadszych szacuje się na 500 funtów za każdą. Razem znaleźli skarby o łącznej wartości ponad 150 tys. funtów czyli 745 tys. złotych.

Kiedy kolekcja zostanie oficjalnie wyceniona i sprzedana, zyski zostaną podzielone między znalazców a właściciela ziemi.

Źródło: Good News Network/o2.pl