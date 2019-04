POLL OF POLLS: PiS na prowadzeniu. Pięć ugrupowań wchodzi do Parlamentu Europejskiego. Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy nad progiem

„Poll of Polls” prezentuje kwietniowe zestawienie prognozowanego w sondażach poparcia dla poszczególnych komitetów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Gdyby takie wyniki okazały się prawdziwe przy urnach w maju, to Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory, a próg wyborczy przekroczyłoby pięć komitetów wyborczych.

Sondaże w połowie kwietnia wskazują na zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na formację Jarosława Kaczyńskiego chce obecnie głosować 40 procent badanych. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Europejska, którą popiera 35 procent badanych.

Do Parlamentu Europejskiego dostałyby się jeszcze trzy ugrupowania, czyli skrajnie lewicowa Wiosna Roberta Biedronia z poparciem 9 procent, Kukiz’15 z poparciem 7 procent oraz Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy z poparciem 5 procent.

Progu wyborczego nie przekracza jedynie (wśród komitetów ogólnopolskich) Lewica Razem z poparciem 2 procent badanych.

W porównaniu do poprzednich danych z początku kwietnia, połowy marca i początku tego miesiąca, można zauważyć że Prawo i Sprawiedliwość cieszy się stałym poparciem na poziomie 40-41 procent. Koalicja Europejska, po tym jak przez długi czas utrzymywała się na poziomie 37 procent, za to teraz widać minimalny 35 procent.

Widać tren wzrostowy w przypadku Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy, która cieszyła się wcześniej poparciem 3, 4 procent badanych i nie przekraczała progu wyborczego. W przypadku Kukiz’15, bo minimalnym osłabieni, nastąpiło odbicie i poparcie ponownie wróciło na poziom 7 procent badanych.

Na w miarę stałym poziomie utrzymuje się poparcie dwóch lewicowych komitetów – Wiosny Biedronia oraz Lewicy Razem. W przypadku tego pierwszego komitetu jest ono stałe na poziomie 7-9 procent, z kolei w przypadku Razem osiąga potężny poziom od 1 do 2 procent.

Źródło: pollofpolls.eu