Skandal w TVP. Uprawiają uniopropagandę za nasze pieniądze. Wielki koncert z okazji 15-lecia aneksji Polski przez UE

Już za kilka dni na błoniach PGE Narodowego odbędzie się koncert „Gramy dla Europy”. Koncert grany z okazji 15-lecia aneksji Polski przez Unię Europejską będzie transmitowany na żywo przez TVP1. Wystąpią m.in. Bednarek, Enej, Golec uOrkiestra czy też Muniek Staszczyk.

„Gramy dla Europy” to impreza organizowana we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Koncert ma się odbyć z okazji 15-lecia wstąpienia Polski do UE.

30 kwietnia wystąpić mają Lao Che, Zakopower, Natalia Szroeder, Kamil Bednarek, Dawid Kwiatkowski, Margaret, Sylwia Grzeszczak, Enej, Golec uOrkiestra, LemON, Daria Zawiałow, Muniek Staszczyk, Bovska, Kortez, Organek, O.S.T.R., The Dumplings, Katarzyna Cerekwicka, Mateusz Ziółko, Bedoes, Gromee, IRA, Atom String Quartet.

W trakcie koncertu przedstawiona zostanie także etiuda na podstawie mitu porwania Europy. Wykona ją Art Color Ballet, która wykorzysta performance, body painting oraz taniec. Organizatorzy zapowiadają też animacje 3D oraz akrobacje powietrzne.

O północy nastąpi odliczanie od 28 do 1 – każda liczba w innym języku – by upamiętnić wchodzenie do struktur UE poszczególnych państw. Na koniec odśpiewana zostanie „Oda do radości” uważana za hymn Unii Europejskiej.

A wszystko to za nasze pieniądze – niezależnie od tego, kto popiera pobyt Polski w Unii.

