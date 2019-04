Biedroń rozszerza katalog życzeń. Kolejny odjechany postulat lidera Wiosny

Robert Biedroń, lider ugrupowania Wiosna nie tylko żąda wprowadzenia „małżeństw” dla LGBT, ale też prawnego uznania eutanazji w Polsce.

– Uważam, że prawo do godnej śmierci jest bardzo ważne i dzisiaj wielu Polaków i wiele Polek oczekuje, że to też zostanie jakoś cywilizacyjnie i po ludzku załatwione. (…) Badania pokazują, że Polacy chcą o tym rozmawiać i to poparcie dla godnej śmierci jest – powiedział Biedroń.

– Człowiek powinien mieć prawo do decydowania, na jakich warunkach chce odejść z tego świata – i w wielu krajach takie regulacje się wprowadza – przekonywał lider Wiosny.

Biedroń uważa, że nie powinno być żadnego referendum na temat związków partnerskich, ponieważ sprawa dotyczy „sfery praw człowieka, obywatelskich”, czyli takich, jakich zdaniem najbardziej znanego homoseksualisty w Polsce, nie podlegają ocenie społecznej.

Biedroń bardzo optymistycznie, wbrew wynikom sondaży przekonywał, że poparcie dla związków partnerskich wynosi powyżej 50 procent. Uważa, że w interesie nas wszystkich jest, żeby uregulować pewne sprawy.

Biedroń czuje się coraz pewniej, zaproponował otwartą dyskusję Jarosławowi Kaczyńskiemu i Grzegorzowi Schetynie 3 maja. Na razie wynika, że nic z tego nie będzie. Lider PO już odrzucił zaproszenie, PiS się jeszcze nie wypowiedział.

