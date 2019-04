Krystyna Pawłowicz oburzona wykładem Donalda Tuska na UW. „Proszę być do dyspozycji prokuratorów i sądów!”

O tym, że Krystyna Pawłowicz często „wybucha” w odpowiedzi na słowa Donalda Tuska, wiemy nie od dziś. Tym razem jednak przewodniczący Rady Europy kompletnie wyprowadził z równowagi posłankę PiS.

Serdecznie zapraszam na spotkanie 3 Maja o 14 na Uniwersytecie Warszawskim. Co prawda, w Auditorium Maximum nie ma już miejsc, ale na dziedzińcu będzie telebim, a ja będę do Waszej dyspozycji także po wykładzie. To jest Dzień Konstytucji. Nasze święto – napisał na Twitterze Donald Tusk.

Jego zapowiedź natychmiast wywołała prawdziwą falę komentarzy, głównie negatywnych, ze strony zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Również Krystyna Pawłowicz poczuła potrzebę szybkie komentarza do sytuacji i zrobiła to, jak zwykle, w typowym dla siebie stylu.

Panie TUSK, reprezentancie Niemiec i Malty w UE, proszę być raczej do pełnej dyspozycji polskich prokuratorów,sądów i komisji sejmowych…” – złowrogo napisała posłanka PiS. Oprócz tego stwierdziła jeszcze, że „przedstawiciel maltańsko-niemiecki w RE… przymila się Polakom”. Zamiast zachować neutralność nakazaną unijnym urzędnikom, zakłóca nam polskie święto 3 Maja, by robić sobie na Polsce,j ak Timmermans, kampanię wyborczą. I znów traktuje PL przedmiotowo – odpowiedziała posłanka PiS.

Źródło: Twitter.com/KrystPawlowicz / NCzas.com