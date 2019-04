Nicolas Maduro podwoił wysokość płacy minimalnej w Wenezueli. Chce zyskać na popularności, ale sklepy puste a inflacja milionowa

W Wenezueli trwa już od miesięcy stan dwuwładzy. Prezydent Maduro, który stracił uznanie państw Zachodu, chce teraz umocnić społeczne poparcie dla siebie i podwaja płace minimalne w targanym kryzysem ekonomicznym kraju.

Teraz najniższa płaca to równowartość około 8 dolarów miesięcznie. Biorąc pod uwagę hiperinflację i gwałtowną dewaluację miejscowej waluty – „boliwara” wzrost płacy jest więc mocno iluzoryczny.

Wynagrodzenie podstawowe, które wynosiło 18 000 boliwarów (3,46 USD według oficjalnego kursu wymiany), zostało podniesione do 40 000 boliwarów (7,69 USD). Opublikowany dekret zakłada podwyżkę datowaną wstecz – od 16 kwietnia.

Nicolas Maduro podniósł także wartość „bonu żywnościowego do 25 000 boliwarów (4,80 USD). Wenezuelski prezydent chyba sobie zdaje sprawę, że to kroki nie wystarczające. O ile poprzednio zawsze anonsował podwyżki osobiście w wystąpieniach przed kamerami TV i mikrofonami radia, to tym razem po prostu opublikowano dekret.

Obecna pensja minimalna to i tak zaledwie jedna dziesiąta kosztów podstawowego „koszyka żywności”. Wystarczy na zakup np. 4 kg wołowiny już bez warzyw i innych dodatków. W dodatku Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) przewiduje w tym roku dla Wenezueli hiperinflację na poziomie 10 000 000 %. Pod koniec 2018 roku inflacja w Wenezueli osiągnęła 1,35 MILIONA procent.

Venezuela's economy under President Nicolas Maduro as a looming US oil embargo will deepen the crisis in the South American countryhttps://t.co/I9XCxBWk15 pic.twitter.com/hE4GMJnkDi

— AFP news agency (@AFP) April 27, 2019