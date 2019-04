Potworny cyklon niszczy Afrykę. Zmiata całe miasta [VIDEO]

Gigantyczny cyklon uderzył w Afrykę. To Kenneth, który sieje spustoszenie o nieznanych przedtem rozmiarach w tym rejonie świata, który już nie jedno przeżył. Straty będą niewyobrażalne.

W tym roku sezon cyklonów tropikalnych na wodach południowo-zachodniej części Oceanu Indyjskiego jest najbardziej dramatyczny, od kiedy tylko prowadzi się obserwacje satelitarne. Nigdy wcześniej nie było tylu cyklonów o tak wielkiej sile.

Pod koniec marca w wybrzeża Mozambiku uderzył cyklon imieniem Idai, który przyniósł powodzie i osunięcia ziemi. Jego oko przeszło w okolicach nadmorskiego portu Beira. To drugie co do wielkości miasto Mozambiku i jeden z najważniejszych portów przeładunkowych Afryki.

Zniszczenia były niewyobrażalne. Aż 90 proc. powierzchni miasta zostało zniszczone. Miasto wyglądało jak po bombardowaniu. Do tej pory w mieście panuje chaos.

Teraz to, co jeszcze zostało, musiało przyjąć na siebie kolejne uderzenie nowego cyklonu. Prezydent Mozambiku twierdził, że to największa klęska w historii jego kraju. Powtórka może się okazać druzgocąca.

Miesiąc temu cyklon zniszczył egzystencję milionowi osób. Oni są pozbawieni dostaw prądu, wody pitnej, żywności i lekarstw. Potrzeb jest więc wiele, a teraz będzie o wiele więcej.

Źródło: twojapogoda.pl