Skandal w Płocku. Matka Boska z tęczową „aureolą” LGBTGMD. Za tę profanację odpowiedzialni są aktywiści Biedronia [VIDEO]

W Płocku rozklejono wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej w „aureolach” z tęczą. O wszystkim poinformowała Kaia Godek. Do jej apelu o powstrzymanie tego szaleństwa wypowiedział się Rafał Ziemkiewicz i Grzegorz Braun. Jak się okazuje, tej profanacji dokonali aktywiści Wiosny Roberta Biedronia.

O profanacji, do której miało dojść minionej nocy, poinformowała w internecie Kaja Godek.

– Jesteśmy w #Płock.u, bronimy ks proboszcza Tadeusza Łebkowskiego przed agresją #lgbt i #GW. W nocy doszło do kolejnej profanacji. Rozklejono w okolicy, w tym na toalecie toi-toi, wizerunek MB Częstochowskiej w aureolach z homotęczy – napisała działaczka prolife na Twitterze.

O tej skandalicznej profanacji Matki Boskiej wypowiedział się Rafał Ziemkiewicz.

– Pan minister Brudziński, pan Prezydent Andrzej Duda i inni tak zatroskani gdy Polacy spalą kukłę albo wariat wybije szybę – coś, być może? – pytał na Twitterze Ziemkiewicz.

Na temat ataków na księdza Łebkowskiego głos zabrał również jeden z liderów Konfederacji Korwin Braun i Narodowcy, Grzegorz Braun.

– Kilka dni temu w Płocku dokonana została napaść, najście na kościół, profanacja grobu Pańskiego, napaść na księdza werbalna z przepychanką z wiernymi. Co więcej, to najście zostało ponowione. Ale co się okazuje? Otóż najścia dokonali aktywiści sodomiccy. Są to aktywiści partii Wiosna Roberta Biedronia – powiedział Grzegorz Braun.

