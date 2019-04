Tak wygląda „biedne”, prowincjonalne miasteczko w Chinach. Polskie miasta to przy nim bieda z nędzą [VIDEO]

Bród, smog i ludzie pracujący za miskę ryżu – taki obraz starają się nam wcisnąć mainstreamowe media, gdy mowa jest o chińskiej prowincji. Ileż to razy słyszeliśmy, że poza wielkimi, rozbudowanymi i nowoczesnymi ośrodkami takimi jak Pekin czy Szanghaj, w kraju środka panuje bieda i nieład?

O tym czy jest to prawda najlepiej widać w filmie opublikowanym przez youtubera Adama z kanału „Raport z Państwa Środka”. W odcinku przedstawił on swoją podróż do miasta Hengyang w prowincja Hunan. To co pokazał, może naprawdę zszokować wielu widzów.

Drogie samochody, nowoczesne budynki, pełne restauracje pracujące do ostatniego klienta… Po tym materiale widać ile Polska straciła przez ostatnie 30 lat. I dalej tracimy bo rząd zamiast przestać nam zabierać pieniądze, zlikwidować bariery i uwolnić energię Polaków, woli wyciągać nam wszystkim kasę z portfeli a potem część rozdawać jako „dobry Pan”. Chińczycy korzystają z owoców własnej pracy, a Polakom rozdaje się jałmużnę z ich własnych pieniędzy. I oto efekty.

Dla porównania film z „biednego miasteczka” i bogatego miasta w Chinach.

Źródło: YT.com/RaportzPanstwaSrodka / NCzas.com