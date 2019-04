USA: Gwałtownie wzrasta liczba zachorowań na odrę, szczególnie wśród Żydów. Trump apeluje do Amerykanów, by się szczepili

Centrum Kontroli i Prewencji Chorób poinformowało, że od początku roku w USA stwierdzono 695 przypadków odry. To rekordowa liczba od 2000 roku kiedy oficjalnie ogłoszono zwycięstwo w walce z ta chorobą.

Wirusa stwierdzono w 22 stanach. Wiele przypadków odry zanotowano w społeczności ortodoksyjnych Żydów w Nowym Jorku. Władze tego miasta zapowiedziały, że osoby, które odmówią szczepień, będą karane mandatami wysokości 1000 dolarów.

Prezydent Donald Trump wezwał Amerykanów by nie unikali szczepień.

– Muszą się zaszczepić. Szczepionki są bardzo ważne. Wobec tego co się dzieje należy się zaszczepić – mówił.

Kolejne przypadki odry wykryto w piątek w Los Angeles. Władze dwóch uczelni – Uniwersytetu Kalifornii w Los Angeles (UCLA) i politechniki kalifornijskiej (Cal Tech) – zarządziły kwarantannę. Studenci i osoby, które mogły mieć kontakt z chorymi, nie powinni wychodzić z domu.

– Osoby, u których pojawiły się objawy odry, są zobowiązane natychmiast zawiadomić miejskie władze epidemiologiczne. Jedna chora na odrę osoba może zarazić tysiące innych – ostrzegła po podjęciu tych nadzwyczajnych kroków dr Barbara Ferrer, dyrektor wydziału zdrowia miasta Los Angeles.

I'm not against vaccinations for your children, I'm against them in 1 massive dose.Spread them out over a period of time & autism will drop!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2014