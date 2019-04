A jednak! Twoje datki na tacę pójdą na imigtrantów. Papież przekazuje gigantyczną kwotę na wsparcie uchodźców

Papież Franciszek przekazał 500 tysięcy dolarów na rzecz nielegalnych imigrantów w Meksyku, którzy próbują przedostać się do Stanów Zjednoczonych.

Szacuje się, że w Meksyku przebywa teraz około 75 tysięcy nielegalnych imigrantów z Ameryki Środkowej. Są oni w drodze, by przedostać się do Stanów Zjednoczonych. Teraz lewackie organizacje, a także grupy przestępcze zajmujące się przemycaniem ludzi dostaną 500 tysięcy dolarów. Pieniądze pochodzą z Fundacji Kościoła Katolickiego Petera Penca, a także z datków zebranych od wiernych w kościołach na całym świecie. To oznacza, że na pieniądze dla nielegalnych imigrantów zrzucają się także wierni z Polski.

„Ci wszyscy ludzie (imigranci – przyp. red.) zostali zablokowani i nie mogą przedostać się do Stanów Zjednoczonych ” – napisano w oświadczeniu fundacji. „Kościół Katolicki podejmuje tysiące z nich w hotelach, diecezjach i zgromadzeniach religijnych dostarczając niezbędnej aprowizacji jak dach nad głową i ubrania.

Kilkanaście dni temu ponad 1300 nielegalnych imigrantów uciekło z ośrodków w Meksyku. Po kilku dniach około 700 z nich wróciło, ale nie wiadomo gdzie przebywają pozostali zbiegowie.

Stany Zjednoczone naciskają na władze Meksyku, by opanowały sytuację w sowim kraju. Wcześniej administracja Trumpa obcięła pomoc dla Gwatemali, Salwadoru, Hondurasu oskarżając rządy tych krajów, że nie robią nic, by powstrzymać swych obywateli przed próbą nielegalnego przedostania przez Meksyk do Stanów Zjednoczonych.