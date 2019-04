Cejrowski prostuje brednie na temat swojego odejścia z TVP Info. Ten wpis rozwiewa wszelkie wątpliwości

Wojciech Cejrowski, znany podróżnik i publicysta, był przez długi czas stałym gościem programu „Minęła 20” w czwartki. W końcu jednak, po krytycznych wypowiedziach względem Jarosława Kaczyńskiego i spaleniu flagi Unii Europejskiej został zawieszony, i póki co na antenę nie wrócił.

Przypomnijmy, że Wojciech Cejrowski został usunięty z TVP Info pod koniec listopada, wówczas miał „przemyśleć swoje zachowanie” i wrócić na antenę. Podróżnik od razu stwierdził, że nie ma zamiaru się podporządkować i tak jak przewidywał, na antenę nie wrócił – początkowo zapowiadano to na koniec stycznia.

Tydzień po tym jak został zdjęty opublikował on nagranie, w którym mówił do szefów TVP. – Jak ja nie pasuję do linii programowej, obojętnie której partii, gdyż myślę po swojemu i prezentuje niewygodne argumenty, bo wszyscy nie lubimy polityków. Jeżeli ja prezentuję argumenty, na które nie mają odpowiedzi to trzeba mnie wywalić – mówił.

– Panowie (Olechowski i Kurski – red.), kto ja jestem, że Wy mnie chcecie zawieszać. Ja jestem u Was na etacie? Ja jestem gościem programu. Panowie mnie teraz zawieszają, żebym poszedł do kąta i przemyślał swoje poglądu? A jak zacznę mieć poglądy zgodne z Waszymi to będę znowu gościem? Co to w ogóle jest za koncepcja? – dodawał.

– Gości do studia zaprasza się różnych, żeby były prezentowane, na antenie publicznej telewizji, różnorakie poglądy, nie tylko zgodne z Waszą linią partyjną – podsumował. I na sam koniec dopytał czemu ma służyć ten „czyściec”: – Mam zlizać krew z palców Jarosława czy skleić spaloną flagę?

W sieci pojawiły się jednak brednie, jakoby Cejrowski sam zdecydował się na odejście z TVP Info. W swoim najnowszym wpisie podróżnik rozwiewa wszelkie wątpliwości. – Nie odszedłem z #Minęła20, lecz zostałem WYWALONY w trakcie obowiązywania umowy i nie proponowano mi żadnej innej, na którą mógłbym się zgodzić lub nie – pisze Cejrowski.

– Obiecano Państwu, że to jedynie czasowe „zawieszenie”. Nikt z TVP ze mną o tym nie rozmawiał, a o przywracaniu tym bardziej – dodaje były komentator „Minęła 20” w TVP Info.