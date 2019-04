Franciszek hojny dla uchodźców. Pół miliona dolarów dla imigrantów

Jak poinformowały służby prasowe Watykanu papież Franciszek zdecydował się przeznaczyć 500 000 dolarów na pomoc dla imigrantów z Ameryki Środkowej w USA.

Pieniądze zostaną przeznaczone na mieszkania, żywność i artykuły pierwszej potrzeby dla migrantów z Ameryki Środkowej. Fundusze zostaną podzielone pomiędzy 27 projektów w 16 meksykańskich diecezjach i zgromadzeniach zakonnych.

Mężczyźni i kobiety, często z małymi dziećmi, uciekają przed ubóstwem i przemocą, mając nadzieję na lepszą przyszłość w Stanach Zjednoczonych. Jednak granica USA pozostaje dla nich zamknięta – poinformowała w oficjalnym oświadczeniu papieska organizacja.

Watykan podkreśla, że blisko 75 000 imigrantów z Hondurasu, Salwadoru i Gwatemali, którzy przybyli do Meksyku w karawanach nie jest w stanie przedostać się do Stanów Zjednoczonych i pozostaje bez domu lub środków do życia.

Relacje w mediach na temat tej sytuacji pojawiają się coraz rzadziej. W rezultacie zmniejszyła się również pomoc dla migrantów ze strony rządu i osób prywatnych – powiedział przedstawiciel Watykanu. Trzynaście projektów zostało już zatwierdzone. Pozostałe czternaście czeka na akceptację.

źródło:cnn.com